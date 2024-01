Hertsoginna Meghani näol on üks detail silmanähtavalt muutunud

Ajakirja Hello sõnul on hertsoginna Meghanil on täna palju täidlasemad kulmud kui kümme aastat tagasi.

Viimastel aastatel on moehuvilise hertsoginna kulmujoon selgelt paksemaks ja loomulikumaks muutunud. Lähivõtetelt on näha, et ta ei kasuta kulmujoone rõhutamiseks vaid kulmupliiatsit, lopsakas mulje on tehtud puudertehnikas ning ilmselt on tegu püsimeigiga.