Ohtlik põhjus, miks lapsed vannis pead vee alla ei tohiks panna

«Õnneks ei katnud vesi tema suud ja ta sai appi karjuda. Kui vesi oleks olnud kõrgem või me poleks toas olnud, oleks tulemus võinud olla väga erinev.» Tüdruku isa eemaldas koheselt vanni äravoolutoru eest korgi, et vesi ära jookseks, lapse juuste kättesaamine võttis aega paar minutit.

Loo originaalpostitus on saanud palju tagasisidet ja kommentaare. Mõned vanemad on öelnud, et see on spaades, vannides ja basseinides suurim hirm, kuid palju rohkem on neid, kes siiani polnud sellise võimaliku ohu peale tulnudki.