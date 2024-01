Lady Kitteni varjunime all töötav noor ettevõtlik naine sellega ülearu pead ei vaevanud. 21-aastane Lady Kitten kasutab juba kuus kuud Sofia Gray veebisaiti , kus naised saavad oma kantud aluspesu müüa. Tema jaoks on see lihtne viis tudengina veidi raha teenida.

Idee trussikud müüki panna turgatas tal Netflixi sarja «Orange Is The New Black» vaadates. Peategelane Piper Chapman moodustab teiste vanglas viibivate tüdrukutega jõugu, kelle aluspesu ta müüb. Kui Lady Kitten asja uurima asus, mõistis ta kiiresti, et see äri on päriselt olemas. «Ma nägin, et mõned tüdrukud teenisid sellega palju raha, nii et ma lihtsalt proovisin,» rääkis ta.