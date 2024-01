GALERII ⟩ Franz Raver esitles Tartu kultuuripealinna tiitlist kantud erikollektsiooni

Franz Raveri asutaja Susanna Peters: riietasin juba kaheaastasena vanemat venda

Moekunstnik Susanna Peters on tundnud huvi moe vastu juba maast madalast. Foto: Jüri Luht

Kust tuleb nimi Franz Raver ja kui kaua te tegutsenud olete?

Franz Raveri nimi on tuletatud mulle kahe väga olulise inimese nimest: Franz on mu poja nimi ja Raver minu isa nimi. Ehk siis kolme põlvkonna lugu on põimitud ühte brändi. Franz Raveri lugu on ehtne näide sellest, et kui tegutsed oma kire järgi saavad kõik sinu unistused tõeks. Bränd on nüüdseks natuke üle kolme aasta vana, asutasin selle kui olin kaheksandat kuud lapseootel.

Mis sind moedisaini juures tõmbab ja millal sinu huvi alguse sai?

Oi, see on väga vana lugu. Minu vanemad räägivad, et juba kaheaastasena riietasin oma vanemat venda. Olen terve elu olnud suur riiete- ja moehuviline ning mulle pakub kõige rohkem rõõmu see, kui saan inimesi riietada ning uue väljanägemisega paraneb nende enesetunne/enesehinnang. Lisaks suurele kirele olen lõppinud nii rõiva-ja tekstiiliressursikorraldust (TKTK) kui ka omandanud magistrikraadi moedisaini erialal (EKA). Minu bränd on keskendunud eridisainiga tiimi- ja vormiriiete loomisele.

Mis on sinu suurim saavutus moedisainerina?

Teen koostööd Eesti tippettevõtetega ning kui saan nende brändi väärtusi edasi anda läbi riiete, muutes seeläbi ka töötajate töömotivatsiooni ning enesehinnangut on kindlasti minu jaoks kõige olulisem saavutus. Lisaks suurtele brändidele, kes on valinud mind oma koostööpartneriteks, olen võitnud ka mõned auhinnad oma moedisainide eest.

Denim Dreami moedisaineri konkurss 2015, Apollo vormirõivaste konkurss 2019 ning Antoniuse moeshow’l Hartwalli eripreemia 2022. aastal. Samuti olen osalenud mitmetes jätkusuutlikkust propageerivates rõivadisaini töötubades. Üheks prominentsemaks valdkondlikuks sündmuseks on olnud, Global Fashion Summit, kus mind valiti osalejate hulka. See on suurim jätkusuutlikku moodi propageeriv konverents Euroopas (2019. aastal).