«Partner saadab muudkui riistapilte. Kuidas sellele õigesti reageerida?»

«Töö tõttu pidin lahkuma kuueks kuuks teise riiki ja mu mees hakkas mulle saatma fotosid oma peenisest. Üldiselt reageerin rahulikult, aga viimasel ajal on see juba tüütuks muutunud. Miks ta seda teeb? Kuidas selles olukorras õigesti käituda?» küsib naine.

Naise postituse alla on jäetud sadu kommentaare, kus inimesed oma sarnaseid lugusid jagavad. «Ilmselgelt on kuus kuud piisavalt pikk aeg, et teineteist igatseda, sealhulgas seksuaalselt. Ma arvan, et mees «flirdib» sinuga, saates sulle riistapilte ja lootes, et sa lähed seksuaalse vestlusega kaasa,» pakub üks inimene.