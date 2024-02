VEENDU ISE ⟩ Lapsehäälne naine: «Ma kõlan nagu viieaastane, keegi ei võta mind tõsiselt»

20-aastane kondiiter Ebony May kurdab, et paljud uksed jäävad tema jaoks hääle tõttu suletuks. «Mind ei võeta sageli tõsiselt, telefonis keeldutakse minuga rääkimast, sest mind peetakse titeks ja baarides on keeldutud mind teenindamast.» Nüüd kirjeldab naine ühismeedias millistesse täbaratesse olukordadesse ta oma lapsiku hääle pärast sattunud on.