Emakakaelavähi üle elanud naine: lükkasin kontrolli minekut pidevalt edasi

Leedust pärit naine sai teada, et tal on emakakaelavähk, kui haigus oli juba kaugele arenenud, kui ilmnesid rasked ja eluohtlikud sümptomid. Alles seejärel tormas naine arsti juurde oma kehva tervise põhjuseid otsima, vahendab 15min .

«2017. aasta märtsi lõpus toimetati mind pidurdamatu verejooksu tõttu kiiresti haigla vastuvõtutuppa,» alustab naine kogu lugu algusest peale. «Tunnistan, et enne seda olin tegelikult juba mitu kuud teatud sümptomeid tundnud. Kuigi miski ei valutanud, teadsin, et pean arsti juurde aja kokku leppima, kuid lükkasin seda aina edasi. Päeval, mil vastuvõtule jõudsin, sain aru, et olukord on väga tõsine,» ütleb naine, kellel diagnoositi emakakaelavähi teine staadium.