Lahkuminek nartsissistist: ekspert annab nõu, mida teha

Üldiselt on see inimeste jaoks üks raskemaid hülgamisvorme, kui kallim maha jätab. Kui mahajäetaval on aga ohtralt nartsissistlike omadusi, võib niigi ebamugav lahkuminek tõeliseks katsumuseks kujuneda.

Nii hirmuäratav, kui see vastasseis sulle ka ei tunduks, ei tohiks sa sellesse suhtesse jäädes oma õnne ohvriks tuua. Selguse mõttes on oluline öelda, et kokkupuude inimestega, kellel on meditsiiniliselt diagnoositud nartsissistlik isiksusehäire on tegelikult üsna haruldane nähtus. Kuid me kõik oleme kohanud inimesi, kellel on ebanormaalselt suur ego ning kes ei soovi arvestada teiste vajaduste ega tunnetega. Ei ole vaja eksperti, et näha, kuidas selline käitumine läheb vastuollu partneri emotsionaalsete vajadustega, aga kui sa katkestad temaga sidemed, võib see sul tõeliselt vaiba jalge alt tõmmata.