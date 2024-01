Paar kaotas tänu sülle sadanud puhkusele kümneid kilosid üleliigset pekki

Kui Ashley Evans ja Brendan Roche võitsid 2023. aasta alguses luksusliku puhkusereisi Mauile, olid nad auhinna üle väga õnnelikud. Eelseisvat rännakut soojale maale ookeani äärde varjutas aga tõsiasi, et mõlemad abikaasad olid märgatavalt ülekaalulised. Nad said aru, et enamiku reisi ajast veedavad nad rannas ujumisriietes, kuid mõlemad häbenesid oma keha ja tundsid ülekaalu tõttu piinlikkust. Et puhkust täiel rinnal nautida, otsustasid nad alustada koos kehakaalu langetada.