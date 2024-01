VIDEO ⟩ Rahvas šokis: Reese Witherspoon sõi midagi, mida ei sünni süüa

Nagu meilgi, on ka Witherspooni koduümbrus praegu lumega kaetud. 47-aastane kahe lapse ema näitas TikTokis oma hoovis asuvaid tohutuid lumehunnikuid, kuid selle asemel, et lasta sellel ära sulada, otsustas ta valmistada suupiste.

Witherspoon selgitas oma postituses, kuidas tema pere lund tassidesse kühveldas ja seejärel tulid lisandid – külmpruulitud kohv, šokolaadikaste ja soolakaramellikastme. Witherspoon oli oma loomingu üle ilmselgelt uhke ning nimetas selle lumesoola chococcino’ks. Tal oli maiuspala kohta vaid kiidusõnu, kuid vaatajad tema entusiasmi ei jaganud. Tegelikult olid nad magustoidust päris kohkunud.

«Ei, ei, ei.. Lund ei sööda.. Võid tõsiselt haigeks jääda.»

«Lumi on räpane. Iu.»

Teised hoiatasid Witherspooni, et lumes võib olla mikroplasti, baktereid ja putukaid, nii et näitleja pidi sõna võtma. Järelvideos oli näitleja sulatanud lume mikrolaineahjus üles, et vaadata, kas see on puhas. Ta küsis läbipaistvat klaasi käes hoides: «Kas see on halb? Kas ma ei peaks lund sööma?»

Kuigi paljud jäid oma arvamuse juurde, et lund ei tohi süüa, siis teised väitsid, et on hullemaidki asju.

Witherspoon vastas ühele kommenteerijale, kes meenutas lapsepõlves lume söömist: «Me elame ainult üks kord ja siin sajab lund võib-olla kord aastas. Samuti tahan ma öelda, et see oli maitsev. See oli nii hea.»

Witherspoon toetas oma seisukohta selgitades, et oli lapsepõlves joonud vett otse kraanist ja voolikust ega olnud seda enne joomist kunagi filtreerinud. «Võib-olla sellepärast ma olengi selline?»

NBC Newsi tervise- ja toitumistoimetaja Madelyn Fernstrom kinnitas, et lund võib süüa seni, kuni see on värskelt maha sadanud, vahendab LadBible. Ta ütles: «Kas saab garanteerida, et lumi on saastevaba? Ei, aga see tase on nii väike, et mõnede uuringute järgi ei ületa see ühtki taset millegi muu puhul, mida te atmosfääris leiate. Ja see on hea asi.»