ETTEVAATUST ⟩ Ema tehtud viga rikkus täielikult lapse enesehinnangu

Ema ei tunnista siiani, et ta oleks midagi valesti teinud. «See valmistas mulle tol ajal suurt meelehärmi, sest see on vaid üks näide sellest, kuidas mu ema ei näinud mind kunagi kellenagi, kellel on lubatud tunda. Sain sõnumi, et ma pole oluline. See on okei, et keegi mult varastas, sest tal on vähem kui mul. See kordus mu elus nii palju kordi, et noore täiskasvanuna arvasin tõepoolest, et mul pole tähtsust,» ütles ta. «Mu alateadvus oli niimoodi programmeeritud.»