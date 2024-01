37-aastane anonüümne naine on viisteist aastat õnnelikus abielus. «Ma armastan oma meest ja olen teda armastanud alates suhte algusest. Teadsin, et tahan selle mehega kõrge eani koos elada. Me tülitseme väga harva ja olen kindel, et see kõik on tänu minule, sest kogu meie abielu vältel on mul olnud armukesed,» tunnistab naine.