Naise mure: pean endale uue töö leidma, sest mu laste lemmiktoit on kallis

Seejärel ütles tema kolmeaastane poeg emale, et eelistab punasele kalamarjale musta. «Kas sulle meeldib must kalamari? Mul on kahju, et mul on ainult punane,» ütles Niky enne, kui selgitas, et tema lapsed proovisid kaaviari esimest korda oma vanaema juures. «Andke abi. Kas teiste lastel on samuti kallis maitse?» kirjutas ta video lõppu.