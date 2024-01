OHUMÄRK ⟩ Psühhiaater Anne Kleinberg: kui laps ei räägi kodus oma mõtetest, siis...

Tänapäeva noorte jaoks on oluline, et nende arvamus oleks ühiskonnas kuulda. «Kuigi iga lapse areng on väga individuaalne, siis näeme, et juba 11-12-aastased tahavad kaasa mõelda ja rääkida asjades, mis neid puudutavad ja kõnetavad. 14-16-aastaste jaoks on see juba vägagi tähtis, et nad saaks midagi maailmas korda saata,» selgitab Anne Kleinberg.