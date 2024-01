Üllatav uus uuring paljastab, et lausa üheksa protsenti naistest tunnistavad, et nad vahetavad enda aluspükse vaid korra nädalas. Briti kodumasinate jaemüügiga tegelev ettevõte Currys selgitas välja, et 81 protsenti uuringus osalenud naistest vahetavad oma aluspesu siiski iga päev.