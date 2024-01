KUIDAS SEE VÕIMALIK ON? ⟩ Naisel oli enda teadmata oma parima sõbranna mehega afäär

Honey selgitas, et umbes kuus kuud tagasi sai ta oma OnlyFansi lehele anonüümse tellija. «Ta ostis esimesel nädalal ligipääsu kogu mu sisule, mis on täiesti hullumeelne, sest mul on nii palju materjali. Ta oli igal õhtul võrgus, tegi seda, mida öösiti tehakse, ja lõpuks tal polnud enam rohkem sisu soetada. Nii et ta küsis, kas tal oleks võimalik osta isikupärasemat kogemust.»

Honey pakub oma OnlyFansi lehel ka «tüdruksõbra kogemust», kuid see on üsna kallis. See tähendab, et ostja maksab talle, et ta oleks nädala, kuu või nii kaua, kui ta soovib, tema tüdruksõber. Pakett sisaldab sõnumivahetust, igal õhtul lõbusate asjade tegemist ja videokõnesid. «Põhimõtteliselt olen ma sinu interneri-tüdruksõber, näiteks nädalaks täiesti sinu oma.»

See tellija ostis nn tüdruksõbra kogemuse kolmeks kuuks, mis on väga pikk aeg, sest Honey sõnul tavaliselt keegi üle kuu aja ei osta. «Nii et ta kulutas palju raha ja veetis minuga intiimselt palju aega,» selgitas onlyfansitar.