Vanainimese lõhn riietel võib olla suureks väljakutseks neile, kes selle spetsiifilise lõhnaga kimpus on. See lõhn võib tuleneda mitmetest teguritest, sealhulgas nahahooldustoodetest, toitumisest ja isiklikest harjumustest. Õnneks on mitmeid tõhusaid meetodeid, kuidas eemaldada vanainimese lõhn riietelt ja taastada nende värskus.