21-aastase brasiillanna Thalia Silva Alvese sõnul vajas tema tütar viiekuuselt operatsiooni, mille käigus avastasid arstid, et lapsel on neli neeru.

Kirurgid eemaldasid tüdrukul ühe neeru, kuna see oli kuseteede obstruktsiooni tõttu suurenenud ning avaldas survet maole ja sooltele, muutes toidu seedimise raskeks. Pärast operatsiooni jäi Isisele kolm neeru, millega ta elab tänaseni. Arvatakse, kuna tüdrukul on rohkem neere, sobiks ta ideaalselt doonoriks. Kuid doonorit temast ei saa, kuna tal on probleeme veresoontega, mis raskendab siirdamist.