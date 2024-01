Mullune Pinteresti trendiaruanne kuulutas vannid minevikku, kuna inimesed on võtnud täielikult omaks duši, et end pigem noorendada, kui taastada. Sel aastal teeb kümblus aga comeback’i. Selles, kui sa sukeldud sooja vannivette ja leotad minema päevastressi, on midagi hinge rahustavat. Uuringud näitavad, et regulaarne vanniskäik tugevdab su immuunsüsteemi, parandab und ja aitab emotsioone reguleerida.