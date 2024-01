VAATA PILTE ⟩ See on väidetavalt maailma kõige kaunim naisvang

27-aastane Virginiast pärit Veronica Koval sai mullu mais süüdistuse kiiruseületamise eest, sõites 90 km/h tsoonis 160ga. Naine tunnistas end väärteos süüdi ning veetis seejärel öö aresti all. Samuti määrati talle 750 dollari (u 690 eurot) suurune trahv ja tema juhiluba peatati 30 päevaks.

«Ma olen väga keskpärane inimene,» ütles Veronica NY Postile antud intervjuus. Sellegipoolest avaldas naine oma ilusaladusi rohkem kui hea meelega, öeldes, et ta on suur Botoxi ja täiteainete fänn.

Kaunitar ütles veel, et on kiiruseületamisest õppinud. «Ma tegin kindlasti vea. Ma ei salli seda ja ma ei kiirusta enam kunagi.» Mis puudutab ööd vanglas, siis ta ütles, et nõustus kohtuniku otsusega. «Ma austan ametiasutusi väga ning ma ei kavatsenudki nendega vaielda,» ütles ta lõpetuseks.