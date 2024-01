Põiepõletik on levinud ja ebameeldiv haigus, mille põhjuseks on enamasti bakteriaalne infektsioon. Haigus väljendub ebamugavustundes põie piirkonnas, sagedases ja valulikus urineerimises koos valu ja põletustundega ning mõnikord lausa verega uriinis. Kui haiguse ravimisele tähelepanu ei pöörata, võib see edasi minna neerupõletikuks.