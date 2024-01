Kohv on juba pikka aega olnud üks maailma armastatumaid jooke, kuid lisaks sellele, et see pakub meile hommikuseks ergutuseks vajalikku kofeiini, on kohvil ka mitmeid kasulikke omadusi, eriti ilu aspektist. Loe, kuidas kohv võib mõjutada välimust ja muuta ilurutiine.