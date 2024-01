Naine küsib nõu: kas ma ei leia endale abikaasat, sest annan liiga kergesti kätte?

«Olen 29-aastane naine ja olen enamuse oma 20ndatest kohtamas käinud, lootuses leida abikaasa, kellega peret luua. Kasutan tavalisi kohtinguäppe ja püüan kohtamas käia meestega, kes otsivad midagi tõsist. Kui tunnen sidet, pole mul probleeme mehega esimesel või teisel kohtingul seksida. Kuid mu sõbranna ütleb, et põhjus, miks ma meest ei leia, on see, et olen liiga kättesaadav – ta ütleb, et ma pean jätma mehed rohkemat ihalema ja mitte magama nendega enne vähemalt kümmet kohtingut. Kindlasti see on vanamoodne mõtteviis? Lõppude lõpuks on aasta 2024!» kirjutas ta.