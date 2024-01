Surfame praegu talviste hingamisteede viiruste laineharjal. Paljud haiged teatavad, et nende sümptomid kestavad kauem kui nädal, mõnel isegi kuni kaks nädalat. Kas see on normaalne? Kui kiiresti peaks tervenema ja millal tasub arstile pöörduda? Allpool annab nõu terviseekspert Leana Wen.