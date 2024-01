FOTOD ⟩ Eestis esinev maailma kuulsaim Michael Jacksoni teisik lööb sarnasusega pahviks

«Live Tribute Show: Michael Jackson» elustab Sergio Cortese ainulaadses kehastuses kuulsaima meelelahutaja tuntuimad hitid: «Bad», «Smooth Criminal», «Triller» jpt. Sergio Cortes on Jacksoni jäljendamist lihvinud ja täiustanud aastaid. Jacksoni fännid üle maailma peavad teda parimaks popkuninga imiteerijaks. Tähelepanuväärsed on ka Cortesi lavariided, mis matkivad Jacksoni tuntuimate esinemiste kostüüme.

Kahetunnine «Live Tribute Show: Michael Jackson» on osutunud väga populaarseks sõuks üle maailma ning seda peetakse kõrgeima tasemega Jacksoni tribuudiks. Piiratud arvul pileteid sündmusele on saadaval Piletilevis.

Hispaaniast pärit Sergio Cortes on popkuningaga kohtunud ka isiklikult ning väidetavalt on Jacksoni pere teda palganud, et olla muusiku kehadublant eksitamaks paparatsosid.