ARMATSE NAGU TAANLANE ⟩ 8 ideed talviseks hygge seksiks

Hygge on taani sõna, millel pole otsest tõlget eesti keelde, kuid seda võib kirjeldada kui mõnusat, hubast ja nauditavat atmosfääri või tunnet. See on elustiil ja mõtteviis, mis pärineb Taani kultuurist ning keskendub mugavusele, lõõgastusele ja ühisele aja veetmisele lähedaste inimestega. Hygge hõlmab endas lihtsust, rõõmu pisiasjadest ning soojust ja lähedust inimeste vahel.

Hygge võib ilmneda erinevates situatsioonides, nagu näiteks soe tass teed koos sõpradega, küünalde süütamine, hea raamatuga diivanil mõnulemine või hubase kodu loomine. See rõhutab hetkes olemist ja rõõmu tundmist lihtsatest asjadest. Hygge on muutunud üha populaarsemaks kontseptsiooniks ka väljaspool Taanit ning seda peetakse üheks võtmesõnaks õnneliku ja tasakaalustatud elu elamisel.