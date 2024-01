Margot Robbie tuli kurva uudisega lagedale

Kuid Margot plaanib hinge tõmmata oma hiilgeajal. Ta ütles, et soovib näitlemisest pausi teha, sest tema arvates poleks see hea, kui inimesed näeksid teda kohe järgmises filmis. «Ma arvan, et praegu on kõigil minu nägemisest kõrini. Tõenäoliselt peaksin mõneks ajaks ekraanidelt kaduma,» ütles ta.

«Ausalt öeldes, kui ma teeksin teise filmi liiga vara, ütleksid inimesed: «Jälle tema? Me nägime teda terve suve. Aitab juba.»» Margot lisas: «Ma ei tea, mida järgmisena ette võtan, aga ma loodan, et see tuleb veidi aja pärast.»

Paus ei tähenda siiski, et Margot oleks filmimaailmast täielikult kadumas, sest ta on olnud ametis hoopiski ekraani taga. Tegelikult astubki ta praegu samme, et olla mõne filmi lavastaja, vahendab UniLad. Ta ütles: «Ma tõesti tahan lavastada. Olen umbes viimased seitse aastat tundnud, et tahaksin lavastada. Kuid ma olen seda alati pidanud privileegiks, mitte õiguseks.»

Kuna Margot võtab ekraanilt pausi, tähendab see ka jalafetišimeemide peatumist mõneks ajaks.

33-aastase näitleja jalad said esimest korda kõvasti tähelepanu, kui ta mängis Quentin Tarantino 2019. aasta filmis «Ükskord Hollywoodis».

Margot on avaldanud, et sai oma jalgade mõjust internetis teada siis, kui ta ennast guugeldas.

«See oli esimene kord, kui ma ennast guugeldasin. Teate, kuidas midagi Googlesse sisestades ennustab see, milline see ülejäänud osa saab olema?» selgitas ta. «Ma hakkasin töötama ja tegelesin mõne asja kallal ega olnud varem ennast guugeldanud, mistõttu kirjutasin otsingusse «Margot Robbie». Ja enne «Robbie» kirjutamise lõpetamist pakkus Google «Margot Robbie jalad». Klõpsasin sellel ja nägin pilte oma suurendatud jalgadest ja inimesed kirjutasid neist. Keegi oli pannud kokku video mu jalgadest tehtud videomaterjalist ja ma mõtlesin: «Vau, selline asi. Ma ei teadnud.»