NAGU MUINASJUTT ⟩ Taani uue kuninganna Mary teekond juhuslikust pubikülastusest troonile

Taani kuninganna Margrethe II andis hiljuti teada, et loobub troonist oma terviseprobleemide tõttu. See on esimene kord 900 aasta jooksul, kui Taani kuningas või kuninganna troonist loobub. Uueks kuningaks sai täna kroonprints Frederik - 52 aastat pärast oma vanaisa, kuningas Frederik IX, surma 1972. aastal. Umbes kaks kolmandikku taanlastest pole kunagi elanud teise monarhi alluvuses, seega on muutus nende jaoks suur ja veidi ettearvamatu.