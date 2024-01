MURE LAPSE VÄLIMUSE PÄRAST ⟩ Õe kohatu märkus ajas raseda naise paanikasse

Oma esimest last ootav naine jagas lugu Ühendkuningriigi lastekasvatusfoorumis Mumsnet. «Nädalavahetusel rääkisin oma õega ja mõtisklesin, et ei tea, milline mu beebi välja näeb,» kirjutas naine. «Õde teatas kõhklemata: loodetavasti näeb ta välja nagu sina, kuna sa ei valinud kõige ilusama välimusega meest, kellega last saada. Samuti märkis õde, et ka mehe perekonnal pole välimusega vedanud.»