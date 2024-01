SKANDAAL ⟩ Naise omapärane elustiil ajab inimesed tigedaks

Ühtlasi soovitab ta õppida kokkama, koristama ja võõrustama. «Abikaasana on oluline pakkuda perele tervislikku toitu, hoida sooja kodu ning sõbralikku õhkkonda, kus sõbrad ja pere saavad nautida koos kvaliteetaega,» selgitas ta. Samas lisas ta, et on oluline leida midagi meelepärast ainult endale. «Traditsioonilise naisena hoolitsed sa nii suure osa ajast oma pere ja lähedaste eest, et on oluline leida iga päev aega vaid iseenda jaoks.»

Viimaseks ütles ta, et on oluline hoolitseda oma välimuse eest. «Mehed on visuaalsed olendid ja naisena on seda ilus austada. Söö tervislikult, tee trenni, käi päikese käes, hoolitse oma naha eest ja riietu nii, et see kaunistaks sinu figuuri ja sugu.»