JÄTA MEELDE ⟩ Kuidas libedaga õigesti kukkuda, et pääseda sinikatest ja luumurrust

Me kõik kardame sattuda jäistesse tingimustesse ja muretseme eakate pärast, nõudes, et nad jääksid koju, kui tänavad on libedad. Ja need pole asjatud mured - talviste vigastuste kohta pole ametlikku statistikat, kuid igal aastal puutuvad sajad kui mitte tuhanded inimesed kokku libedal kukkumisega. Kuidas vältida olukorda, et sa poleks üks nende seast?