Juuksehooldusel on ida- ja araabiamaade naiste ilurutiinis eriline koht. Kuigi paljud neist katavad oma pead ega näita oma kiharaid võõrastele, on nende juustel kadestamisväärne paksus ja sära. Siin on mõned traditsioonilised saladused, kuidas vältida juuste väljalangemist ning muuta oma need lopsakaks ja terveks.