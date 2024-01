TRAGÖÖDIA ILU NIMEL ⟩ Kolme lapse ema kaotas elu pärast tagumiku suurendamist Türgis

Tema elukaaslane Bradley Jones üritas teda elustada, kuid Demi kahjuks suri 8. jaanuaril. Ehkki arvati, et tuharaoperatsioon oli edukas, sai ta südamerabanduse, mille põhjustas rasvaemboolia – see tähendab, et rasvarakud levivad vereringesse.

Tema 37-aastane vend Carl rääkis, millist ahastust õe kaotus põhjustas: «Juhtunu on traagiline. Oleme lihtsalt šokis. Ta läks operatsiooni Istanbuli tegema. Ta oli varem lasknud oma hambad seal teha. Keegi ei tahtnud, et ta sinna läheks ja teeks seda, kuid ta on üks neist inimestest. Tema elukaaslane on endiselt Türgis ja ta isa lendas just sinna, et temaga koos olla.»