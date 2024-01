GALERII ⟩ Vaata, kas leiad ennast või mõne oma tuttava Apollo Naistekalt üles!

Apollo Naistekas andis 2024. aastale võimsa avalasu muusikalise komöödiaga «Õelad tüdrukud». See on uusversioon aasta 2004 legendaarsest filmist, kus pärinevad paljud kuulsad tsitaadid, nagu «On Wednesdays we wear pink» (kolmapäeviti kanname roosat), «You can't sit with us» (sa ei saa meiega istuda) ja «I'm not a regular mom, I'm a cool mom» (ma pole tavaline, vaid lahe ema).