Naise günekoloogist isa avastas läbivaatuse ajal midagi kohutavat

Isade ja tütarde vaheline suhe on midagi tõeliselt erilist. See on ühendus, mis kestab kogu elu. Selle sideme tugevdamiseks peab isa pakkuma tingimusteta armastust, olema hea eeskuju, suhtlema hästi ja mitte kunagi takistama oma lapse isiklikku kasvu. Selline isa-tütre suhe on tõeliselt kadestusväärne. Selleks, et isa ja tütar oleksid lähedased, on oluline tunnustada lapse saavutusi, veeta koos aega ja julgustada lapse iseseisvust. Enamikul juhtudel on tugev side vägagi soovitatav, aga mõned inimesed viivad asja liiga kaugele. Siinkohal tuleb juttu naisest, kelle usaldus oma isa vastu on ehk liigagi suur.