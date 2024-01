FOTOD ⟩ Uus ilutrend hullutab naisi üle kogu maailma

Frederick Anderson, David Koma ja The Blonds lisasid kõik oma 2024. aasta kevad-/suvekollektsioonide esitlemisel oma etendustesse ka ülivärvilised ripsmed. Seega, jah, võib kindlalt öelda, et see suundumus ei kao niipea kuhugi.

Selle trendi üks parimaid asju on aga see, et värvilisi ripsmeid on palju lihtsam kanda, kui arvatakse. Loomulikult ei näe need kunagi täiesti loomulikud välja, kuid kui sa ei karda olla pisut julgem, on palju võimalusi, kuidas saad seda trendi välimuse järgi kohandada.