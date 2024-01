Vaata, milline nägi Lindsay Lohan välja «Õelate tüdrukute» esilinastusel

Lindsay Lohan on tagasi «Õelate tüdrukute» punasel vaibal. 37-aastane Lohan astus 8. jaanuari õhtul üles «Õelate tüdrukute» uusversiooni esilinastusel. Originaalist, kus mängis Lohan, on möödas 20 aastat. See oli värske ema jaoks justkui pilguheit minevikku.