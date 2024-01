UUS TREND ⟩ Mis on kuiv kohting ja miks see üha populaarsem on?

Inimesed võtavad agaralt osa kainest septembrist ja kuivast jaanuarist, loobudes kuuks ajaks alkoholist. Lisaks hea enesetundega ärkamisele on alkoholile ei ütlemisel muidki eeliseid: vererõhk langeb, maks taastub ja uni on parem. Samuti on Tinder avastanud, et vallalised eelistavad kaineid kohtinguid. Mida põnevat aga ette võtta, kui ei lähe kohtingule koos klaasikest võtma?