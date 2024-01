Vanemad teavad, kui väga väikelapsed armastavad mängida, et nad koristavad. Nad vänderdavad ühest toast teise, pühkides kokku kujuteldavat puru ja küürides pindu vana sokiga. Ka mänguasjatööstus on sellest nähtusest hästi teadlik. Poeriiulid kubised minitolmuimejatest, moppidest ja muust taolisest. Aga miks on koristamise mängimine väikestele lastele nii põnev?