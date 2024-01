VIDEO ⟩ Juuksur näitas aastaid täidega kimpus olnud naise juukseid

Kahel parimal sõbrannal on salongis missioon aidata inimesi, kes on kimpus täidega. TikToki konto, mis kannab nime Lice Ladies, on veidral kombel kogunud ligi kuuskümmend tuhat fänni, kes kõik tahavad näha, kuidas klientide juustest täisid eemaldatakse. Tuleb tunnistada, et need videod on ühteaegu võikad, aga inimesed ei suuda nende vaatamist lõpetada.