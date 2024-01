KAS ÕNNELIKU LÕPUGA SAAKS? ⟩ Pealt näha tavalise massaažisalongi aknal rippunud silt tekitas inimestes tulise arutelu

La Massage, taipärane ravi- ja päevaspaa asub uhkes Sydney eeslinnas Mosmanis. Ühel päeval märkas kohaliku kogukonna liige, et salongi aknal ripub silt, mis ütleb: «Mitteseksuaalsed teenused». Ta postitas sellest foto Facebooki, nimetades seda häirivaks, pärast mida käivitus tuline arutelu selle üle, kas see on üldse sobiv või mitte.