Said kingipakist lõhna, aga see ei meeldi sulle üldse? Noh, see võib juhtuda igaühega!

Ausalt öeldes on sel juhul parem see pudel lihtsalt kellelegi teisele kinkida, et mitte negatiivseid emotsioone kasvatada. variant on parfüüm ka maha müüa. Kuid teisest küljest, miks mitte proovida end vaimustada parfüümidest, millega sul esimesest hingetõmbest afääri ei tekkinud?