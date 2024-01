Näitlejanna Penelope Cruz on olnud iluikoon juba aastaid ja 49-aastaselt näeb ta endiselt vapustav välja. Alates tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest kuni regulaarse treenimiseni on see, mis aitab tal elegantselt vananeda ja nooruslikuna püsida. Kuid mida ta siis täpsemalt oma ilu heaks teeb?