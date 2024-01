Hammaste pesemine on paljude inimeste jaoks tegevus, millele ei pea palju mõtlema ning kaks korda päevas kihvade harjamine on justkui loomulik päeva osa. Sotsiaalmeedias on aga sõna võtnud üks hambaarst, kes räägib, et kuigi hambaid tuleb kindlasti iga päev pesta, võib valel hetkel tegevust ette võttes oma suule kõvasti kahju teha.