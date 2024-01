Naine abiellus mehega, kes teda lapsena hoidis: ta ootas, kuni ma sain 18

Samantha Gizzle jagas hiljuti TikTokis fotot oma pulmapäevast, kus ta juhtis tähelepanu 15-aastasele vanusevahele tema ja oma abikaasa vahel. Ta on 29 ja mees 44. Nad kohtusid aga palju nooremana. Tegelikult oli Samantha vaid 4-aastane ja mees 19. Mehel oli kombeks teda hoida ja Samantha ütles, et ta oli parim lapsehoidja, keda ta kohanud on.

Kuid TikToki kasutajad olid šokeeritud saades teada, et Samantha kohtus oma abikaasaga nii tavatul viisil. «See on haige,» kirjutas üks kommenteerija. «Mul on nii kahju, et see teiega juhtus,» lisas teine.