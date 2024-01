PROOVI JÄRELE ⟩ Neid nippe kasutades püsib parfüüm terve päeva peal

«Pole midagi masendavamat kui leida lõhn, mida sa armastad, kuid mida sa ei tunne 20 minuti pärast,» ütles Londonis elav lõhnakriitik, kellel on Prantsusmaal omandatud magistrikraad parfüümide ja kosmeetika alal.

2. Josephine'i teine strateegia on kanda lõhna rõivastele – ehkki ohutus kauguses, et neid mitte määrida. «Kangas haakub lõhnaga palju paremini kui nahk,» selgitas sisulooja end heldelt parfüümiga piserdades. «Ära karda, sa ei pea piiri pidama.»

3. Lõpuks soovitas ta parfüümi kanda juukseharjale ja siis hari salkudest läbi lasta. Nii satub aroom juustele ilma alkoholi kuivatava toimeta. Eksperdid on hoiatanud, et inimesed ei pihustaks parfüümi otse juustele, kuna see sisaldab etüülalkoholi, mis pikemas perspektiivis juukseid kahjustab.