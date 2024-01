5 salajast märki, et su kallim pole siiani oma eksist üle saanud

Kuigi me kõik loodame alustada uut suhet puhtalt lehelt, pole see tegelikult nii. Reaalsus on see, et enamikul meist on oma suhteajalugu. Ent kuigi suurem osa suudab uue inimesega suhtesse astudes eksi kindlalt seljataha jätta, siis mõned võivad vana kallima küljes endiselt rippuda.