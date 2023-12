OH ISSAND! ⟩ Naine lõikas oma abikaasal meheau küljest ja lasi selle tualetipotist alla

Väidetavalt sõnas naine politseinikele, et ta tuli ennast jaoskonda tutvustama, sest ta mõistab, et teda võidakse tema teo eest karistada. Šokeerivalt muretu kahe lapse ema lisas, et ta lasi küljest lõigatud meheau ka tualetipotist alla, et seda poleks võimalik hiljem abikaasale tagasi külge panna. Daianel oli aga karistuse osas õigus, sest nüüdseks on naisele esitatud süüdistus mõrvakatses ning viibib uurimise ajal 30 päeva vanglas.