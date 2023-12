Tavatu duši all käimise rutiin teeb vaimsele tervisele pai

See on täpselt vastupidine eelnevalt mainitud dušile. Sa astud duši alla ja podised seal vaikselt nagu keedukaalikas. Ei mingit šampooni ega seepi. Lihtsalt seisad veejugade all ja lased neil oma meeli rahustada. Pladisev veevoog summutab peavalu ja lohutab keha.

Duši all võid mõtiskleda päevasündmuste üle, lahendada probleeme, harjutada raskeid vestlusi – kuni sa seebi järele ei krahma, on valikuvõimalusi tõesti lõputult. Keha asemel puhastub vaim ning sellel on tegelikult ka kasu vaimsele tervisele. Lõppude lõpuks on aju-naha seos psühhodermatoloogia valdkonnas hästi dokumenteeritud.

Lihtsalt kanna enne duši alla minekut peale kehaõli, et luua barjäär, mis ei lase kuumal veel nahka kuivatada. Pärast duši all välja astumist pane kergelt kehaõli uuesti peale, et toita nahka. Seda maagilist rituaali tehes saad tunda ja näha ka oma nahal erinevust, kirjutab MindBodyGreen.