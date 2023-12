TUTTAV TUNNE? ⟩ Kõige tavalisem põhjus, miks su juuksed vahepeal «valutavad»

Peanahavalul on palju põhjused, sealhulgas pingul soengud, seborroiline dermatiit ja isegi stress (jah, pinges peanahk on stressi korral üsna tavaline). Kuid üks levinumaid süüdlasi on lihtsalt peanaha mustus – surnud naharakud, rasu, juukselaki ja kuivšampooni ning muude toodete jäägid.

Mustus koguneb juuksefolliikuleid lämmatama ja põhjustab põletikku, mille tulemuseks on helbed, sügelus ja peanaha hellus. Kui mustust on äärmuslikult palju, võib see isegi juuksed välja langema panna, sest põletik läheb nii suureks. Kuid muretseda pole vaja – juuste väljalangemiseks läheb kõvasti rohkem aega kui paar päeva valu. Peanaha valu on märguanne on aeg teha juuksed ära pesta või isegi peanahka koorida.